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دبلوماسي ألماني: استثمرنا 700 مليون جنيه في مجالات المياه بمصر

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دبلوماسي ألماني: استثمرنا 700 مليون جنيه في مجالات المياه بمصر دبلوماسي ألماني: استثمرنا 700 مليون جنيه في مجالات المياه بمصر

التحرير

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قال سبستيان ليش مسؤول التعاون الإنمائي في السفارة الألمانية بالقاهرة، إن مجال الري والمياه هو من أهم نقاط التمركز والاهتمام للحكومة الألمانية في ، مشيرا إلى أنه في السنوات الماضية استثمرت ألمانيا نحو 700 مليون يورو في مجال مياة الشرب والصرف الصحي والري في مصر.  

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة البحيرة، لتفقد المدارس الحقلية نائبا عن السفير الألماني، وهي الجولة التي رافقه خلالها المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وعدد من نواب البنك الدولي. 

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وطالب سبستيان، المواطنين المصريين بتطوير مشروعات الري، مؤكدا على أهمية التعاون بين القاهرة وبرلين في العديد من المجالات وأهمها مشروع تطوير الري الحقلي.

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