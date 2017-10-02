تفاصيل القبض على «مأذون القاصرات» بالبحيرة (فيديو)

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كشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، عن تفاصيل القبض على مأذون بعد إتمامه زواج عدة فتيات قاصرات بمحافظة البحيرة، موضحا أن بداية الواقعة كانت بتقديم والدة إحدى الفتيات القاصرات بلاغا يتهم إمام مسجد القرية بأنه عقد زواج ابنتها بعقد زواج عرفي غير موثق، لأنها لم تكن تبلغ السن القانونية.

وأوضح سمير،خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين: "والدة الفتاة أخبرتهم أن زوج ابنتها رفض الاعتراف بزواجه من ابنتها وبابنه الذي نتج عن هذا الزواج، بعد بلوغ ابنتها سن 18 عامًا، فتم رفع العديد من القضايا ضده من قبل أسرة الفتاة، منها قضية إثبات نسب، لذا تولت النيابة إجراء التحقيقات، والتي أثبتت من خلال الشهود أن هذا الزوج دأب على هذا السلوك الإجرامي، وأن هناك 27 حالة مماثلة بنفس القرية".

وأضاف أن القانون المصري والاتفاقيات الدولية تجرم زواج الفتيات دون سن 18 عاما، لذلك عقد إمام المسجد قران تلك الفتاة القاصر بعقد زواج عرفي"، متابعا: "هذا الأمر منتشر في القرى والأقاليم بشكل كبير، ولكي يضمنوا حق الفتاة يجعلون الزوج يوقع إيصالات أمانة تظل مع المأذون، ويحصل عليها الزوج بعد إتمام الزواج بعقد رسمي عقب بلوغ الفتاة السن القانونية".

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وذكر متحدث النيابة أن التحقيقات في هذه الواقعة كشفت عن وجود خلل تشريعي في مواجهة هذه القضية، وهو أن القانون يجرم توثيق عقد زواج القاصر، لكن لأن الزواج العرفي لا يعترف به القانون من الأساس، فلا يوجد نص قانوني لتجريمه.