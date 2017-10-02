ضبط موظف يسرق أموال كبار السن من ماكينات الصراف الآلي في الساحل

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على موظف بشركة لقيامة بالنصب على كبار السن والاستيلاء على أموالهم بمنطقة الساحل.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل مفادها أن اميل كمال، 42 سنة، مشرف بشركة، وراء ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين من كبار السن والاستيلاء منهم على كروت الفيزا وأرقامها السرية واستبدالها باخري أثناء تظاهره بمساعدتهم في صرف مبالغ مالية من ماكينات الصرف الآلي المتواجدة أمام البنوك، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه.

وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط فيزا كارت خاصة بالمجني عليه الثالث بمسكنه، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم.

وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.