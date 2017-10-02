أيهما أكثر متعة التسوق أم الجنس؟-..دراسة تجيب

كتبت- ميرا ماهر:

قدمت دراسة أجراها علماء من مركز البحوث في شركة ميندبلاي MyndPlay" ، أن التسوق يعطي متعة لصاحبه أكثر من الجنس.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن صحيفة "نيويورك بوست"، أن الأشخاص الذين يقومون بالتسوق بشكل مستمر يمكن تقسيمهم إلى فئتين، الفئة الأولى هي المشترين الذين يشترون ما يعكس شخصيتهم، والمجموعة الثانية تضم المشترين الذين يذهبون إلى المحلات التجارية فقط من أجل متابعة آخر صيحات الموضة.

توصلت الدراسة إلى أن حوالي 84% من الفئة الأولى يحصلون على المتعة أثناء التسوق أكثر من ممارسة الجنس أو حتى الفوز في المباريات والمسابقات، لكنه ينعكس بشكل سلبي على الفئة الثانية، إذ يتسبب لهم بالتعب النفسي والجسدي.