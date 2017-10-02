أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

أيهما أكثر متعة التسوق أم الجنس؟-..دراسة تجيب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أيهما أكثر متعة التسوق أم الجنس؟-..دراسة تجيب

12:45 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

أيهما أكثر متعة التسوق أم الجنس؟-..دراسة تجيب

من فيهما يمنحك المتعة أكثر..التسوق أم الجنس؟

كتبت- ميرا ماهر:

قدمت دراسة أجراها علماء من مركز البحوث في شركة ميندبلاي MyndPlay" ، أن التسوق يعطي متعة لصاحبه أكثر من الجنس.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن صحيفة "نيويورك بوست"، أن الأشخاص الذين يقومون بالتسوق بشكل مستمر يمكن تقسيمهم إلى فئتين، الفئة الأولى هي المشترين الذين يشترون ما يعكس شخصيتهم، والمجموعة الثانية تضم المشترين الذين يذهبون إلى المحلات التجارية فقط من أجل متابعة آخر صيحات الموضة.

توصلت الدراسة إلى أن حوالي 84% من الفئة الأولى يحصلون على المتعة أثناء التسوق أكثر من ممارسة الجنس أو حتى الفوز في المباريات والمسابقات، لكنه ينعكس بشكل سلبي على الفئة الثانية، إذ يتسبب لهم بالتعب النفسي والجسدي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • زوجان يشتريان شارع في سان فرانسيسكو... تعرف علي ثمنه

    هو وهي

  • 7 قطع لابد من شرائها فى موسم "الأوكازيون"

    هو وهي

  • 8 حيل تجذبك نحو شراء ما لا تحتاجه في المحال الكبرى

    هو وهي

  • "للستات فقط"..تسوقي بطريقة ذكية ولا تنخدعي بالتخفيضات

    هو وهي

إعلان

84e4645abe.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"