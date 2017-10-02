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رئيس الوزراء: سنعرض تقرير الحكومة أمام النواب خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: سنعرض تقرير أمام النواب خلال أسبوع

01:01 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء: سنعرض تقرير الحكومة أمام النواب خلال أسبوع

كتب- محمد غايات:
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستقدم تقريرا خلال أسبوع أمام مجلس النواب لعرض كافة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الوزراء أن كلمته أمام مجلس النواب ستوجه الشكر لمجلس النواب، والتركيز على مواجهة الزيادة السكانية والتحديات التي تواجه الحكومة.​

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مصراوي Masrawy

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