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"الإحصاء" يوضح لمصراوي الرقم الذي رفض السيسي الإعلان عنه بشأن زواج القاصرات

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مصراوي Masrawy

"الإحصاء" يوضح لمصراوي الرقم الذي رفض الإعلان عنه بشأن زواج القاصرات

12:52 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف العام على تعداد سكان 2017، إن عدد المتزوجين دون سن الـ18، يبلغ نحو 119 ألف، ممن ثبت لهم أوراق زواج رسمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال خلال كلمته، إنه فوجئ بأن عدد المتزوجات في سن الـ12 عامًا رقما ضخما مضيفا: "مش هقول الرقم لكن يؤلمني إن بنت عندها 12 سنة نحملها مسؤولية بيت وزواج وفوجئت إن بينهم أرامل ومطلقات، قد ايه احنا قاسيين على أهلنا وولادنا"، موجهًا كلمته للأهالي: "انتبهوا لأبنائكم وبناتكم".

يذكر أن التعداد السكانى لمصر لعام 2017، هو التعداد الـ14 فى سلسلة التعدادات السكانية منذ أن بدأ تأريخ التعدادات السكانية عام 1982، وهو أول تعداد إلكترونى، تم تنفيذه فى الفترة من يناير- يوليو 2017، وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا مصحوبا بقاعدة بيانات ضخمة، من أجل مساعدة صناع القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة.​​

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مصراوي Masrawy

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