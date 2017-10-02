حضور الحكومة يؤخر بدء الجلسة الافتتاحيه لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تأخرت الجلسة الافتتاحيه لدور الانعقاد الثالث عن الموعد المحدد لها في الحادية عشر من ظهر اليوم الاثنين، وذلك لتأخر المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة عن الحضور إلى مقر مجلس النواب ليشهد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة كلمة علي النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد الجديد يؤكد فيها على التزام الحكومة بالبرنامج المقرر وكذلك على التعاون والتكامل بين الحكومة والمجلس التشريعي.

وشهدت طرقات البرلمان تشديد واستنفار أمني بسبب حضور "إسماعيل" وانتشرت عدد من العاناصر الأمنية بكثافة على مداخل ومخارج البرلمان وعلى بوابات البهو الفرعوني وغيره من الطرق المودية للقاعة العامة للبرلمان.​