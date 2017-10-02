الأزهر يعلن شروط تقدم "طلاب الخارج" للامتحانات

كتب ــــ محمود مصطفى:

أعلنت الإدارةُ المركزيّةُ للامتحانات بالأزهر الشريف، الشروط الخاصّةَ بتَقَدُّم "أبناؤنا في الخارج" للامتحانات، وهي على النَّحْو التالي:

1 ــ أن يكونَ الطالبُ مُتمتّعًا بالجنسية المصرية.

2 ــ أن يكونَ الطالبُ مُقَيَّدًا قَيْدًا قانونيًّا سليمًا بأحد المعاهد الأزهرية في جمهورية مصرَ العربية، حتى تاريخ عَقْد الامتحان، ولم يتمكن من أداء الامتحان بالوطن لدَواعي السفر مع وَليّ الأمر.

3 ــ أن يكون الطالب من بين المقيدين بمعهده، وضمن المسموح لهم بالامتحان.

4 ــ أن يقومَ الطالب بسَداد رُسومِ الامتحان المُقَرَّرَةِ وَفْقَ ما هو مُبَيَّن.

5 ــ التقدُّم بالأوراق والمستندات المطلوبة للسفارة المصرية في المواعيد المُحَدَّدة.

6 ـــ لا يُعقد امتحانٌ للشهادة الثانوية، ولا للشُّعْبَة الإسلامية، أو شهادات القراءات، أو الطلابِ المَكفوفين.

الأوراقُ المطلوبة للتقدُّم للامتحان:

1 ــ استمارةُ التقدُّمِ الخاصّةُ بالصف الذي يَدرس به الطالب، للعام الجديد 2017/2018م.

2 ــ أصلُ إثباتِ قَيْدٍ حديث، للعام الدراسيّ 2017/2018، مُعتمَد من: المعهد، والمنطقة التابعِ لها الطالب، والإدارة المركزية للامتحانات، على النموذج المُرْفَق دونَ غيرِه.

3 ــ صورةٌ من إيصال سَدادِ رُسومِ الاختبار بالسفارة، مُبَيَّن عليه اسم الطالب والصف.

4 ــ إفادةٌ من المعهد الخاصّ بسَداد المَصروفات لعامِ 2017/2018.

5 ــ أصلُ شهادة الميلاد "الرَّقْم القَوميّ"، أوصورة منها.

6 ــ عدد (2) صورة شخصية للطالب.

7 ــ بيانُ درجاتِ الدَّوْر الأول (خاصٌّ بالطالب الذي يتقدَّم لامتحان الدور الثاني بالسفارة، وقد أَدّى امتحانَ الدور الأول بمعهده).​