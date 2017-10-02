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"العصار" و "مدبولى" يبحثان تنمية الساحل الشمالي لمحافظة كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

"العصار" و "مدبولى" يبحثان تنمية الساحل الشمالي لمحافظة كفر الشيخ

12:46 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

الدكتور محمد سعيد العصار

كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، لبحث أخر التطورات فى مشروع تنمية الساحل الشمالى لمحافظة "كفر الشيخ" بمساحة 10 الآف فدان والذى يمتد بطول 22 كم وعرض يصل إلى 2.5 كم على ساحل البحر المتوسط شمال غرب المحافظة.

واستعراض الاجتماع الموقف التنفيذى للأعمال التى يقوم بها استشارى المشروع، وآخر ما توصلت إليها دراسات الجدوى التي قام بها مكتب "محرم باخوم" وفقا للعقد الموقع فى أول شهر أغسطس الماضى مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي والتى يقوم بموجبه المكتب بوضع الدراسات الفنية المبدئية ودراسات الجدوي الإبتدائية لتحديد أفضل المشروعات الممكن تنفيذها على هذه المساحة، والتي من المنتظر أن تجعل من هذه المنطقة منطقة متكاملة استثمارية سياحية سكنية خدمية.

وأكد العصار خلال الإجتماع على أن وزارة الإنتاج الحربي تولي مشروع تنمية الساحل الشمالي لمحافظة كفر الشيخ اهتماما كبيرا لما سيحققه من نقلة حضارية كبيرة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن "الإنتاج الحربي" يلتزم بالدقة والسرعة فى إنجاز هذا المشروع بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية والذى سيساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة وخلق فرص واعدة للإستثمار وجذب المستثمرين لمصر بما يعود بالنفع على المواطن المصري وينهض بالاقتصاد الوطني للبلاد.

وأضاف "مدبولى" إنه جارى العمل على الإنتهاء من مشروع الإسكان الإجتماعى بمحافظة كفر الشيخ بمراكز الحامول، وفوة ،ومطوبس، بالإضافة إلى وحدات اجتماعية بقلين، وبلطيم، ودسوق، وبرج البرلس، و الجرايدة، وأن المشروع سيتم الإنتهاء منه خلال عام، مؤكدًا أنه حريص على منح كل متقدم الوحدة السكنية التى يرغب فى الحصول عليها بشرط أحقيته فى ذلك.

كما أعرب "السيد نصر" على سعادته بمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية للمحافظة، مضيفا أنه يحرص على متابعة تنفيذ خطوات المشروع بالدقة والسرعة المطلوبة وعلى حل جميع المعوقات التى من شأنها تعطيل إنجاز العمل فى المشروع، وأضاف أنه سيجرى طرح المنطقة الاستثمارية على المستثمرين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة المنطقة الاستثمارية بالتعاون مع وزارة الاستثمار. ​

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مصراوي Masrawy

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