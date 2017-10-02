رئيس النواب يجتمع بـ"العمارى ومرشد" لرأب الصدع على رئاسة الصحة

كتب- احمد على:

بدأ منذ قليل، اجتماع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع لجنة الشئون الصحية بالمجلس، بقاعة الدستور، بكامل أعضاء اللجنة.

وينعقد الاجتماع بهدف الوصول إلى توافق بين النائبين مجدي مرشد ومحمد خليل العماري، اللذان ينتويان الترشح على رئاسة لجنة الصحة في انتخابات هيئة مكتب اللجنة لدور الانعقاد الثالث، نظرا لوجود صراع كبير لمحاولة لرأب الصدع.

ويأتي قانون التأمين الصحي، على رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد الحالي.​