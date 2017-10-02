أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس النواب يجتمع بـ"العمارى ومرشد" لرأب الصدع على رئاسة الصحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس النواب يجتمع بـ"العمارى ومرشد" لرأب الصدع على رئاسة الصحة

12:43 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

الدكتور علي عبد العال

كتب- احمد على:

بدأ منذ قليل، اجتماع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع لجنة الشئون الصحية بالمجلس، بقاعة الدستور، بكامل أعضاء اللجنة.

وينعقد الاجتماع بهدف الوصول إلى توافق بين النائبين مجدي مرشد ومحمد خليل العماري، اللذان ينتويان الترشح على رئاسة لجنة الصحة في انتخابات هيئة مكتب اللجنة لدور الانعقاد الثالث، نظرا لوجود صراع كبير لمحاولة لرأب الصدع.

ويأتي قانون التأمين الصحي، على رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد الحالي.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء: سنعرض تقرير أمام النواب خلال أسبوع

    أخبار

  • حضور الحكومة يؤخر بدء الجلسة الافتتاحيه لدور الانعقاد الثالث لمجلس

    أخبار

  • دعم يتعهد بالحفاظ على الدولة والانحياز للشعب داخل البرلمان

    أخبار

  • انتخابات لجان النواب على صفيح ساخن.. معركة في "الإسكان والصحة" وهدوء

    أخبار

إعلان

11d2686d58.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "