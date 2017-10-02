هيئة تحرير الشام تعين الجولاني قائدا عاما

القاهرة - (د ب أ):

أعلنت هيئة تحرير الشام، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تعيين القيادي أبو محمد الجولاني قائدا عاما للهيئة، في مؤشر على ما يبدو لصراع على السلطة داخل الهيئة التي تسيطر على معظم مناطق محافظة إدلب.

وقالت الهيئة في بيان إن مجلس شورى الهيئة قرر قبول استقالة هاشم الشيخ (المعروف باسم أبو جابر الشيخ) من مسؤوليته كقائد عام للهيئة، وتكليف نائبه أبو محمد الجولاني بتسيير أمور الهيئة في الوقت الراهن.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولاني هو قائد جبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، أبرز جماعة في هيئة تحرير الشام.

وتم تعيين أبو جابر رئيسا لمجلس شورى الهيئة.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك صراعا على السلطة داخل الهيئة وأن قادتها يحاولون تنظيم صفوفهم واستعادة سيطرة فتح الشام في المنطقة.