الموافقة على إقامة مقر للجمعية الزراعية بمركز السادات بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

وافق الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، على إقامة مقر ومخازن للجمعية الزراعية على مساحة 333 متر مربع "تبرع" والواقعة في حوض المقاطع بناحية قرية الأخماس التابعة لمركز ومدينة السادات.

جاء ذلك عقب موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستثناء هذه المساحة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966، والمعدل بالقانون رقم (116) لسنة 1983 لكونها من المشروعات ذات النفع العام وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم (615) لسنة 2016.