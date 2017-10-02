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الموافقة على إقامة مقر للجمعية الزراعية بمركز السادات بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

الموافقة على إقامة مقر للجمعية الزراعية بمركز السادات بالمنوفية

12:55 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

الموافقة على إقامة مقر للجمعية الزراعية بمركز السادات بالمنوفية

هشام عبدالباسط محافظ المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

وافق الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، على إقامة مقر ومخازن للجمعية الزراعية على مساحة 333 متر مربع "تبرع" والواقعة في حوض المقاطع بناحية قرية الأخماس التابعة لمركز ومدينة السادات.

جاء ذلك عقب موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستثناء هذه المساحة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966، والمعدل بالقانون رقم (116) لسنة 1983 لكونها من المشروعات ذات النفع العام وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم (615) لسنة 2016.

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