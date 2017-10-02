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بالصور.. محافظ قنا يتابع أعمال إعادة رصف الطرق المتهالكة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ قنا يتابع أعمال إعادة رصف الطرق المتهالكة

12:52 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

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قنا-عبدالرحمن القرشي:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أعمال إعادة رصف الطرق بمدينة قنا يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.

وتابع محافظ قنا أعمال إعادة رصف ازدواج شارع مصنع المكرونة بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، معطيا تعليماته للشركة المنفذة بضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف.

وأضاف المحافظ أنه سيتم إنشاء نافورتين بشارع مصنع المكرونة، كما تجري أعمال زراعة أشجار الزينة على جانبي الطريق والجزيرة بمنتصف الشارع لتحسين المظهر الجمالي ليتناسب مع شوارع المحافظة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظة قنا برفع كفاءة البنية التحتية وحرص الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطن.

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