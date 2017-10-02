إزالة 732 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من رفع وإزالة 732 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 24 فدانا و7 قراريط و15 سهما، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 22 وحتى 30 سبتمبر الماضي، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

قال المهندس عبدالعاطي صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 42 حالة تعد بمركز العدوة بمساحة فدان و17 قيراطا و20 سهما، و75 حالة تعدى بمركز مغاغة بمساحة 3 فدان و قيراط و 6 سهم ، وعدد 98حالة بمركز بني مزار بمساحة 3فدان و 6 قيراط و10 سهم، وعدد 58 حالة بمركز مطاي بمساحة 2 فدان و 6 قيراط و 10 سهم ، وعدد 108 حالة بسمالوط بمساحة 3فدان و22 قيراط و 13سهم، وعدد 49 حالة بمركز المنيا بمساحة فدان و 12 قيراط و6سهم، وعدد 44 حالة في أبوقرقاص بمساحة فدان و 17 قيراط و8سهم، وعدد 186 حالة بملوي بمساحة 4 فدان و 16قيراط و 14سهم، وعدد 67 حالة بمركز ديرمواس بمساحة فدان و21 قيراط و 10 سهم، بالإضافة إلي 5 حالات إصلاح زراعي بمساحة 5 قيراط و6 سهم.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.