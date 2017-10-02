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مجازاة 48 طبيبا بالشرقية بسبب "تزويغهم من العمل"

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مصراوي Masrawy

مجازاة 48 طبيبا بالشرقية بسبب "تزويغهم من العمل"

12:41 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، مجازاة 48 طبيبًا بمستشفى "الزوامل" المركزي، بخصم 3 أيام من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ لمغادرتهم مقر عملهم بدون إذن أو عذر قانوني، ونقل مسئول سجل الحضور والإنصراف؛ بتهمة التقصير في العمل.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل، والمنشآت الصحية بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومرت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، بشكل مفاجئ على مستشفى الزوامل المركزي، وتبين عدم تواجد 48 من أطباء المستشفى أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية.

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