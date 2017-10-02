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القبض على صاحب صيدلية يتاجر في الأدوية المهربة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على صاحب صيدلية يتاجر في الأدوية المهربة بالقليوبية

12:41 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

القبض على صاحب صيدلية يتاجر في الأدوية المهربة بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، القبض على صاحب صيدلية، بتهمة حيازة وعرض والاتجار في أدوية مهربة، ومجهولة المصدر، وغير مصرح بها من وزارة الصحة بمدينة شبين القناطر، اليوم الإثنين.

وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عبدالله رئيس مباحث شبين القناطر، يفيد بقيام المدعو "محمد عبدالعاطي محمد عبدالرحمن" 31 عامًا، صاحب صيدلية الدكتور محمد، بمنطقة كفر الشرفا بشيبن القناطر، ومقيم بقرية طاحوريا، بحيازة وعرض والاتجار في أدوية مهربة ومجهولة المصدر، وبدون فواتير تدل على مصدره، ولا يصلح تداولها بالصيدليات، نظرًا لخطورتها وغير مصرح بها من وزارة الصحة.

كما تم ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، عبارة عن 4 أكياس فيجور هاني منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى أدوية غير مسجلة، وغير مدون عليها تاريخ صلاحية، ومنها 2 زجاجة yxivh15 مم وليس لها تاريخ صلاحية وأدوية غير مسجلة ولا يصلح تداولها بالصيدليات لخطورتها ومنها 1 ميزو تاج تحتوي على 20 قرصًا.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة رقم 25558 جنح مركز شبين القناطر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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