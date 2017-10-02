بالصور.. أستاذان بمعهد بيئة المياه العذبة في ألمانيا يزوران المعالم السياحية بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

زار أستاذان بمعهد بيئة المياه العذبة في ألمانيا، عددا من المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، على هامش مشاركتهما في تشغيل وحدة الاستزراع السمكي "الأكوابونك" المهداة من ألمانيا لقسم علم الحيوان بجامعة الأزهر فرع أسيوط.

رافق الأستاذين خلال الزيارة الدكتور عواد أحمد، سكرتير عام مساعد المحافظة، وعثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي والعاملين بالهيئة.

وقال الدكتور عواد أحمد، إن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالوفود السياحية الزائرة لأسيوط لأنها خير طرق للدعاية والترويج لتلك المزارات في الخارج، خاصة مع امتلاك المحافظة للأماكن والآثار التي تمثل حضارات فرعونية وقبطية وإسلامية ورومانية بمختلف المراكز.

وأشار "عواد" إلى تشجيع السياحة الداخلية بتنظيم أنشطة وندوات ورحلات مختلفة للطلاب والعاملين بالقطاعات المختلفة تنفيذًا لبروتوكولات التعاون التي تم إبرامها بين الهيئة وعدد من المؤسسات والمديريات بالمحافظة من بينها جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر فرع أسيوط، ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم وغيرها.

وأضاف عثمان الحسيني، أن الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط، نظمت زيارة للدكتور كلواس فيرنير والدكتور ماتايوس كيوبوك من معهد بيئة المياه العذبة ببرلين في ألمانيا، والمشاركان في مؤتمر جامعة الأزهر؛ لعدد من المزارات والأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة بينها قصر ألكسان ودير السيدة العذراء بجبل أسيوط الغربي في قرية درنكة والوكالات الإسلامية ومسجد سيدي جلال السيوطي ومنطقة القيسارية، وتجولوا في الشوارع المحيطة بها وذلك لتعريفهم بالمعالم الأثرية التي تتمتع بها المحافظة.

وأوضح أن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، يولي اهتمامًا بقطاع السياحة ويوفر كافة سبل الدعم الممكنة لدفع عجلة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، خاصة وأن المحافظة بها معالم أثرية تمثل حضارات مختلفة.