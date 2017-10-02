القبض على أحد المتهمين بخطف رجل أعمال سعودي وآخرين بالإسماعيلية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على أحد المتهمين بخطف رجل أعمال سعودي، وآخر مصري وتاجر ثالث، في الإسماعيلية، وبحيازته سلاح ناري.

وتلقى اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائي لشمال الإسماعيلية، والرائد محمد سكر رئيس مباحث القنطرة غرب، ومعاونيه بالقبض على المتهم "سيف الدين. م. ع" عاطل، مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 672 لسنة 2017 إداري مركز التل الكبير، بتهمة خطف رجل الأعمال السعودي "حسن بن علي محمد حمد" 55 عامًا، ورجل أعمال شريك بمصنع الشمس للمنتجات الزراعية بالتل الكبير، بتاريخ 28/5/2016، ومطلوب ضبطه وإحضاره في الجناية رقم 4372 لسنة 2015 جنايات القنطرة غرب بتهمة خطف رجل الأعمال المصري "تاج الدين عبدالله عبدالقادر" 44 عامًا من أمام منزله بشارع المعاهدة القنطرة غرب بتاريخ 15/5/2015، ومطلوب ضبطه وإحضاره في الجناية رقم 4078 لسنة 2013 جنايات التل الكبير بتهمة خطف "أحمد زكريا حامد" تاجر، بتاريخ 1/4/2013، وبحيازته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.