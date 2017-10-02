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مصرع طالب في حادث سير بالمنيا

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب في حادث سير بالمنيا

12:33 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

مصرع طالب في حادث سير بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي طالب مصرعه، أثناء ذهابه إلى مدرسته، صباح اليوم الإثنين، إثر اصطدام سيارة "ميكروباص" له.

تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا بوفاة الطالب "م. ث" بالصف الأول الإعدادي، أثناء توجهه لمدرسة "أديب وهبة الإعدادية" في قرية أبو قرقاص البلد، إثر اصطدامه بسيارة أجرة "ميكروباص"، تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.

وأضافت مصادر بمديرية تعليم المنيا، أن الطالب توفى قبل وصوله للمدرسة وبعد خروجه من منزله، على إثر حادث ميكروباص أمام أحد مساجد القرية.

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مصراوي Masrawy

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