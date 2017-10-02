الإصابات تهدد «حلم الفراعنة» للوصول إلى المونديال

التحرير

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انطلق معسكر المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الكونغو يوم 8 من شهر أكتوبر الجاري، لحساب منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة للتصفيات.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

وتزداد الأمور تعقيدًا يومًا بعد الآخر على الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، بسبب الإصابات التي تضرب اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار.

من جانبه علق «كوبر»: «الإصابات اربكت حساباتنا، ولكن خلال الساعات المقبلة سنحدد بدائل هؤلاء اللاعبين، خاصة وأن جميع الإصابات من العناصر الأساسية في المنتخب، لكن المهم في المباراة المقبلة هو الحصول على الثلاث نقاط.. الكونغو فريق محترم درسناه جيدًا، ونضع كامل تركيزنا في هذه المباراة لتخطي اللقاء».

كما علق كوبر على أخطاء مدافعي المنتخب: «الأخطاء الدفاعية دائمًا ما تكون في كل مباراة، المهم أن نتداركها سريعا لتجنبها في الفترة المقبلة، والأخطاء التي وقع فيها لاعبينا يتم معالجتها ولن تقلقه نهائيا، خاصة وأنه يعمل دائمًا على حلها، لاسيما وأنها ليست بالأخطاء الكارثية».

وفيما يلي يرصد «التحرير» في التقرير التالي، الإصابات التي ضربت لاعبي المنتخب في الفترة الأخيرة:

- محمود كهربا

ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، خضوع اللاعب محمود كهربا، المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، للكشف الطبي من أجل حسم مصيره سواء بالاستبعاد من عدمه.

وجاءت إصابة كهربا خلال مباراة فريقه الأخيرة بالدوري السعودي، أمام التعاون التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة (2-1)، حيث سجل اللاعب صاحب الـ(23 عامًا) الهدف الثاني.

وقد يحتاج كهربا لفترة راحة لا تقل عن 10 أيام، من أجل العودة إلى الملاعب مجددًا، خوفًا من تفاقم إصابته.

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- عبد الله السعيد

تسبب عبد الله السعيد، لاعب النادي الأهلي، في زيادة أوجاع الأرجنتيني، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام النجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب سوسة، الذي انتهى بفوز جوهرة الساحل بهدفين مقابل هدف.

ويعاني السعيد من مزق في العضلة الخلفية، وفقًا للتشخيص المبدئي من جانب الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة خالد محمود، ومن المرجح أن يخضع السعيد لجلسات علاج طبيعي بالثلج على أن يجري اختبارًا طبيًا لدى وصوله إلى المعسكر لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء الكونغو.

من جانبه أكد أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب، استبعاد السعيد لاعب الأهلي من قائمة الفراعنة، التي ستواجه الكونغو حال وصول تأكيد مسؤولي القلعة الحمراء بإصابته.

وكشف المدرب العام للمنتخب، أن الجهاز الفني بقيادة كوبر سيعقد اجتماعًا طارئًا خلال الساعات القليلة المقبلة لاختيار بديل للسعيد، في لقاء الفريق أمام الكونغو، موضحًا أن هناك عددا من الأسماء المطروحة حاليًا رفض ذكرها.

وتتجه النية لدى الجهاز الفني للفراعنة لاستبعاد السعيد، خصوصًا وأن إصابته قد تحتاج إلى راحة سلبية لا تقل عن 14 يومًا.

- حسام عاشور

لم يستكمل حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مران فريقه يوم الأربعاء الماضي، على إثر تدخل عنيف من زميله صالح جمعة.

وغاب عاشور عن فريقه في لقاء النجم الساحلي، حيث رفض الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، الاعتماد عليه في المباراة، التي انتهت بفوز جوهرة الساحل بهدفين مقابل هدف.

ويعاني عاشور صاحب الـ(31 عامًا) من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، والتي قد تمنعه من الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني.