البيض في 3 أقنعة لتنعيم الشعر

يتميَّز البيض باحتوائه على 4 معادن أساسيَّة هامَّة، وهي: الزنك، والسيلينيوم، والكبريت، والحديد، إضافةً إلى أنَّه يُعتبر من أهمّ مصادر البروتين.

ولأنَّ نقص الحديد أو فقر الدَّم هو السبب الرئيسيّ لكثير من مشاكل الشَّعر كالتَّساقط والتلف، فإنَّ البيض يُساعدك في تقوية الشَّعر وتغذية بصيلاته لاحتوائه على الحديد، وذلك بطريقتين:

• أولاهما: أن تقومي بتناول كميَّة من البيض، ومن الأسماك واللحوم والفاكهة والخضَر، حتّى تغذِّي بصيلات شعرك.

• ثانيتهما: أن تقومي بالتعرُّف إلى نوعيَّة شعرك مع اختيار القناع المناسب له، كي تتمتَّعي بشعر صحيّ وناعم.

1. البيض وزيت الخروع لشعر أكثر قوَّة

المكوِّنات:

• صفار بيضتين.

• ملعقتان من زيت الخروع (للشَّعر القصير).

أو

• صفار 4 بيضات.

4 ملاعق من زيت الخروع (للشَّعر الطويل).

الطَّريقة:

امزجي البيض مع زيت الخروع، وضعيه على شعرك مع التدليك لمدَّة 5 دقائق، واتركيه لمدَّة ربع ساعة، ثمّ اغسلي شعرك جيّداً.

*تتميَّز هذه الوصفة بأنَّها مناسبة لجميع أنواع الشَّعر.



2. البيض والجرجير لإصلاح الشَّعر التَّالف

المكوِّنات:

• بيضتان.

• القليل من زيت الجرجير.

الطَّريقة:

اخلطي الجرجير مع البيض مع التدليك الخفيف، ثمّ غطِّي شعرك بغطاء الرأس البلاستيكيّ لمدَّة ساعة، واتركي شعرك ليجفّ، ثمّ اغسليه بالشَّامبو والبلسم.

3. البيض لترطيب الشَّعر الجاف

المكوِّنات:

• صفار بيضة.

• زيت جونسون للأطفال.

الطَّريقة:

اخفقي صفار بيضة بالمضرب حتّى تصبح كالرَّغوة، ثمّ أضيفي إليها القليل من الماء وزيت جونسون للأطفال، ودلِّكي به فروة رأسك، واتركيه حتّى يجف، ثمّ اغسليه بالماء حتى تحصلي على ملطِّف طبيعيّ للشَّعر.