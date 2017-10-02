الإسماعيلي يطالب «الجبلاية» بالفصل في شكوى لاعبه

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طالب النادي الاسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، الفصل في الشكوى المقدمة من لاعب الفريق السابق محمد عادل جمعة بشأن مستحقاته.

واستند النادي الإسماعيلي على ما يفيد بحصول اللاعب على مستحقاته كاملة وإنهاء الشكوى والفصل فيها.

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كما طالب النادي الإسماعيلي، في بيان اليوم الإثنين، تأجيل الفصل في الشكاوى المقدمة من اللاعبين (سعد حسني - سامح عبد الفضيل) نظرًا لاستيفاء بعض الأوراق الخاصة بشأن مستحقاتهما وتوضيح الموقف كاملًا للجنة شئون اللاعبين.