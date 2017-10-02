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إقبال كبير على شراء تذاكر موقعة مصر والكونغو (صور)

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إقبال كبير على شراء تذاكر موقعة مصر والكونغو (صور) إقبال كبير على شراء تذاكر موقعة مصر والكونغو (صور)

التحرير

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شهد نادي الصيد، اليوم الإثنين، إقبالًا كبيرًا من الجماهير، على شراء تذاكر مباراة الوطني أمام الكونغو، المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى لمونديال  2018.

وبدأت عملية بيع التذاكر من أمام بوابة رقم 7 المطلة على شارع ميشيل باخوم بالدقي، ويبلغ سعر التذكرة الموحدة 75 جنيهًا والدرجة الأولى 300 جنيه.

وحدد اتحاد الكرة 4 منافذ لبيع التذاكر (نادي الصيد - نادي النصر - استاد القاهرة) بالإضافة إلى استاد الإسكندرية.

ويتصدر منتخبنا الوطني المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط يليه المنتخب الأوغندي بـ7 نقاط، ويأتي غانا برصيد 5 نقاط، ويتزيل الكونغو جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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التحرير

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