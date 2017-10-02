البدري يكشف لـ«التحرير» سبب الخسارة من النجم.. وموقف أزارو وبديل فتحي

التحرير

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«كنا الأقرب للفوز على المنافس في قلب ملعبه ووسط جمهوره بسوسة.. انظروا إلى عدد الفرص التي ضاعت ومدى خطورتها ليتأكد لكم ما حدث ليلة أمس».. بهذه الكلمات عبر حسام البدري المدير الفني للأهلي عن حزنه وأسفه للخسارة من النجم الساحلي ليلة البارحة بهدفين مقابل هدف.

وكان النجم الساحلي، حقق مساء أمس الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

البدري تحدث لـ«التحرير»، وأكد أنه يثق في اللاعبين على تجاوز ما حدث والتغلب على ممثل المدينة الساحلية التونسية، خلال لقاء العودة بـ«برج العرب» في الإسكندرية.

- سبب الهزيمة:

يرى البدري أن الأهلي خسر من النجم لسببين أحدهما فني يتمثل في إضاعة الفرص السهلة والتي كانت كفيلة بحسم المباراة لصالح بطل القرن الإفريقي، والسبب الآخر وهو «عدم التوفيق التي مني بها الفريق».

وأكد البدري، أنه سيعمل على علاج ظاهرة الفرص السهلة المهدرة، التي أصبحت معاناة للفريق خاصة وأن مباراة العودة تحتاج إلى ضمان دخول الهجمات إلى شباك النجم لتجاوزه لدور النهائي.

- «الفير بلاي»

تساءل البدري عن أخلاقيات كرة القدم واهميتها التي تسبق الفوز.. كيف يخرج خصمك بنية صادقة وللضرورة الخالية من التمثيل كرة جانبية لعلاج لاعب مصاب هو تونسي في الأساس مثل علي معلول ثم تتجاهل انت ذلك، وتستغل الموقف لبناء هجمة يأتي منها هدف؟.

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وأبدى المدير الفني للفريق الأحمر، استغرابه الشديد من هذا التصرف خاصة، وأن الكرة من الأساس فاول يستحق الطرد لعرقلة وإيذاء لاعب مثل معلول، وكما قال خبراء التحكيم.

وأضاف البدري: «لا أعفي لاعبي الأهلي من المسئولية.. لقد تعاملنا بسذاجة لأنه كان يمكن إخراج الكرة بعيدًا عن مرمانا أيضًا بعد استئناف اللعب.. كان هناك حالة من عدم التركيز».

- معركة الحسم

يعتقد «البدري» أن الأهلي قادر على الحسم في برج العرب، وأن فريقه في حالة تسمح له بالتفوق علي النجم بشرط التجهيز الجيد للمباراة والتركيز الأمثل للتعامل معها وهو ما سيعمل عليه بالفعل، مؤكدًا على «ثقته في الله أولا ثم جميع اللاعبين بلا استثناء».

- لغز وليد أزارو:

قال البدري عن أزارو: «مش عاوزيين نضعه في موقف ضغط، اللاعب يجيد خلق الفرص، ولكنه يحتاج للدقة والهدوء والتوفيق»، مشيرًا إلى أنه أصبح لدى الفريق الأحمر مهاجم سريع وشرس، وسيصبح إيجابي وفعال.. أنا ادعمه».

- تعويض غياب فتحي المؤكد والسعيد المحتمل:

أكد «البدري» أن أحمد فتحي وعبدالله السعيد على أعلى مستوى ومصدر ثقة وخبرة في الفريق.. بالتأكيد غيابهما مؤثر إلا أنه في الوقت ذاته يري أن بدائل كلا منهما موجودة في الأهلي ولا داعي للخوف أو القلق.