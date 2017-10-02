طه إسماعيل يعدد أسباب هزيمة الأهلي أمام النجم

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عدد الدكتور طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي السابق، أسباب هزيمة المارد الأحمر، أمام النجم الساحلي، مساء أمس في تونس، أولها إضاعة الفرص التي أتيحت للفريق أهمها فرصة وليد أزارو، مشيرًا إلى أنه لابد من استغلال الفرص القليلة التي تتاح للفريق الذي يلعب خارج ملعبه.

وكان النجم الساحلي، حقق مساء أمس الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال «شيخ المحللين»، في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، أن عدم الضغط على مهاجمي النجم تسبب في الهدف الثاني، مؤكدًا أن الهدف الثاني جاء من خطأ دفاعي ساذج، مشيرًا إلى أن كفة الفريقين كانت متساوية وأن الفريق الأحمر كان قادر على حسم موقعة سوسة سواء بالتعادل أو الفوز.

وانتقد طه إسماعيل، إصرار حسام البدري المدير الفني للأهلي، على الدفع بوليد أزارو بالرغم من وضوح قلة إمكانياته الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أن المهاجم الدولي المغربي لا يستطيع حمل راية هجوم القلعة الحمراء في المباريات الكبيرة.

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وأضاف طه إسماعيل، أن حسام البدري يصر على الدفع بآزارو لدعم اللاعب معنويا ونفسيا، موضحًا أنه إذا رغب الجهاز الفني في دعم اللاعب نفسيا فعليه أن يدعمه في مباريات الدوري بصورة تدريجيه وليس في المباريات الكبيرة.

ودافع طه إسماعيل، عن أداء هشام محمد، مؤكدًا أنه ظلم بسبب الأجواء الصعبة في المباراة، وأنه سيكون له دور كبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة، علاوة على اهمية تواجد وليد سليمان داخل الملعب منذ البداية بسبب خبرته الكبيرة وقدرته على تغيير مجرى سير اللقاءات دائمًا.

وطالب شيخ المحللين الجهاز الفني بضرورة الدفع بصالح جمعة أساسيًا حتى ولو على حساب عبدالله السعيد، الذي بدى واضحًا أنه مرهق جدًا، وبحاجة إلى الراحة، مضيفًا إلى أن صالح جمعة هو الوحيد القادر على تعويض غياب السعيد بعد إصابته سواء في الأهلي أو المنتخب.

واختتم طه إسماعيل حديثه بأن اعتماد مدربي المنتخب والأهلي على عبد الله السعيد بصفه مستمرة أعاق ظهور صالح جمعة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.