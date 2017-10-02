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كين يتفوق تهديفيًا على 7 أندية إنجليزية هذا العام

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كين يتفوق تهديفيًا على 7 أندية إنجليزية هذا العام كين يتفوق تهديفيًا على 7 أندية إنجليزية هذا العام

التحرير

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يمر المهاجم الإنجليزي هاري كين، بفترة رائعة للغاية في مسيرته الكروية، حيث تمكن نجم توتنهام من تسجيل 36 هدفًا في 31 مباراة خاضها مع السبيرز، في جميع المسابقات في عام 2017.

ويتفوق «كين» على نجوم الدوري الإنجليزي بشكل واضح، وذلك بعد أن سجل «لوكاكو» 27 هدفًا في 30 مباراة هذا العام، بينما سجل سيرجيو أجويرو 24 هدف في 33 مباراة، كما سجل ديلي ألي 18 هدفًا في 35 مباراة وأخيرًا سجل أليكسيس سانشيز 17 هدفًا في 34 مباراة.

والأكثر من ذلك نجد أن هاري كين تمكن في عام 2017 من تسجيل أهداف أكثر من 7 أندية كاملة في الدوري الإنجليزي وهي ساوثهامبتون (34 هدفًا) وواتفورد (33 هدفًا) وسوانزي سيتي (33 هدفًا) وبيرنلي (33 هدفًا) وستوك سيتي (30 هدفًا) ووست بروميتش (29 هدفًا) وكريستال بالاس (26 هدفًا).

وبالنظر إلى أرقام كين التهديفية نجد أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا سجل الهاتريك هذا العام في 7 مناسبات آخرها الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا في شباك أبويل نيقوسيا القبرصي، وذلك في الوقت الذي لم يسجل فيه أي لاعب من الدوري الإنجليزي أكثر من هاتريك واحد خلال هذا العام وهم: سون ووالكوت وأجويرو وإبراهيموفيتش وكينج ولوكاكو وباتشواي وموراتا، بل وبشكل عام يتفوق كين على ميسي ورونالدو اللذان لم يسجلا الهاتريك هذا العام سوى في مناسبتين.

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وبشكل عام يتفوق ميسي على كين في الحصيلة التهديفية طوال العام في جميع المسابقات، حيث سجل ميسي 45 هدفًا مع برشلونة مقابل 36 لكين، إلا أن النجم الأرجنتيني خاض 12 مباراة أكثر من نظيره الإنجليزي.

وتوضح الصورة التالية من موقع «سكاي سبورتس» أن معدل كين التهديفي هذا العام هو الأفضل بين جميع المهاجمين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

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