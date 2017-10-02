محافظ المنيا يتفقد معسكرا تدريبيا لمواجهة السيول (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن عصام البديوي محافظ المنيا، أن المحافظة ستنفذ غدًا الثلاثاء وعلى مدار يومين، تدريبًا عمليًا لكيفية مواجهة وإدارة الأزمة من خلال محاكاة فعلية لموقف طارئ، يتمثل في تعرض المحافظة لسيول نتيجة هطول أمطار شديدة على سلسلة جبال البحر الأحمر، وذلك بمشاركة مديرية الأمن، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن اختيار المنيا جاء من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور ممثلي 10 محافظات، وذلك عقب النجاح والتميز الكبير الذي حققته المحافظة خلال التدريب العملي لكيفية مواجهة وإدارة الأزمة والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 19-21 فبراير الماضي بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري عقده المحافظ بحضور اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، واللواء نبيل منصور السكرتير العام، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة، لوضع اللمسات والتجهيزات النهائية الخاصة بتنفيذ التدريب.

وأضاف البديوي أن الهدف من التدريب التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل حال حدوث سيول، وتدريب مديري ومندوبي الأجهزة المختلفة للتعاون في إزالة الآثار الناتجة عن السيول واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.

وتابع أنه سيتم تسجيل وتوثيق التجربة من خلال إحدى الشركات ويتم عرضه من خلال مجلس الوزراء لإرسال رسالة طمأنة إلى المواطنين بأن الدولة جادة في إدارة الأزمات وخاصة السيول، لافتًا إلى أن الكوارث الطبيعية من الصعب السيطرة عليها، ولكن هناك إجراءات احترازية يجب اتباعها قبل وأثناء حدوث الأزمات للحفاظ على أرواح المواطنين ورفع الآثار الناتجة عن الأزمة.

وتفقد المحافظ الموقع الخاص بتنفيذ إجراءات مواجهة السيول بالمنطقة الصناعية، كما تفقد معسكر الإيواء وتأكد من جاهزية المعدات والمركبات.