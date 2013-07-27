الليمون والبرتقال لعلاج الكلف

أصبح لمشكلة الكلف العديد من العلاجات السهلة، والتي تتمثَّل في الكريمات الطبيَّة والتقشير الكيميائيّ والليزر والعديد من العلاجات الأخرى، ولكن هناك العديد من المراهقات اللاتي يتعرَّضن لهذه المشكلة دون وجود إمكانيَّة للقيام بهذه الحلول، وفي هذه الحالة فإنَّ أفضل حل لعلاج الكلف هو الليمون والبرتقال.

فالليمون والبرتقال يحتويان على كميَّة كبيرة من فيتامين(C) الذي يلعب دوراً بارزاً في رجوع مادة الميلانين إلى طبيعة لون الجلد الأصلي، ومقاومة تأكسد الخلايا، لذا قومي بالإكثار من شرب عصائر الليمون والبرتقال الطبيعيَّة، كما يفضَّل القيام بصنع قناع الليمون أو البرتقال مع شرائح الخيار كقناع موضعيّ على أماكن تواجد الكلف.