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تكريم عربي أفريقي للرئيس السيسي لدعمه التنمية الشاملة المستدامة

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مصراوي Masrawy

تكريم عربي أفريقي للرئيس لدعمه التنمية الشاملة المستدامة

12:35 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

تكريم عربي أفريقي للرئيس السيسي لدعمه التنمية الشاملة المستدامة

القاهرة - (أ ش أ):

كرم مؤتمر (النداء العربي الأفريقي ..تكتلات اقتصادية وتعاون دولي ) الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين، بجامعة الدول العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للتنمية الشاملة المستدامة والتعاون العربي والافريقي وجهوده المقدرة في هذا الشأن.

تسلمت درع التكريم ممثلة عن الرئيس الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي شاركت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

يشار إلى أن المؤتمر يعقد بالتعاون بين جامعة الدول العربية واتحاد المستثمرات العربيات والمجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والاصلاح الاداري.

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