وزير الصحة يضع حجر الأساس لمعهد الكبد الجديد بتكلفة 360 مليون جنيه
وزير الصحة يضع حجر الأساس لمعهد الكبد الجديد بتكلفة 360 مليون جنيه
12:27 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
وزير الصحة يضع حجر الأساس
كتب - أحمد جمعة:
وضع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، حجر الأساس لمبنى المعهد القومي للجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات امبابة، بتكلفة إنشائية تقدر بـ360 مليون جنيه.
وقال وزير الصحة إن المعهد سيكون سعته الاستيعابية 344 سريرا منهم 14 أسرة للرعاية المركزة، و18 افاقة، و18 للعزل، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات، وقسم للعيادات الخارجية يشمل 6 عيادات و4 معامل و6 غرف للمناظير، وبنك دم، مشيرا إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ سيحتوى على معمل خاص وصيدلية وعدد من الأسرة لفرز الحالات ومغسلة وغرفة للتعقيم المركزى ومشرحة.
وأضاف عماد الدين أن المعهد سيحتوى أيضا على قسم للأشعة على أعلى مستوى ومتوفر به جميع أنواع الأشعات ومنها المقطعية، والموجات فوق الصوتية، والرنين المغناطيسى، والتداخلية، والهايفو، فضلا عن سكن للأطباء والتمريض وقاعة للاجتماعات ومكتبة، وكافيتريا، وحضانة لأبناء العاملين.
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