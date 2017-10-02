دعم مصر يتعهد بالحفاظ على الدولة والانحياز للشعب داخل البرلمان

كتبت- مروة شوقي:

أكد ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف، أن جميع أعضاء الائتلاف الذين يمثلون الأغلبية داخل مجلس النواب، بعد الصورة المشرفة التى تمت فى اجتماعاته لاختيار قياداته ومكتبه السياسى سيتحملون كعادتهم مسئولياتهم التاريخية تجاه مصر وشعبها العظيم والدفاع عن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

وأضاف الائتلاف حسب بيان صادر اليوم الاثنين، أن دعم مصر يدعم سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيسير قدما فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، ودعمه الكامل لجهود للقوات المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة الوطنية حتى يتم القضاء نهائيا على جميع التنظيمات والجماعات اللإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية المارقة وحتى يتم تطهير مصر كلها من دنس الإهاب والإرهابيين.

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، إن أعضاء الائتلاف لديهم إصرار على ممارسة دورهم التشريعى والرقابي خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والذى يبدأ اليوم الاثنين.

وأضاف قائلًا: "تجربة تشكيل ائتلاف دعم مصر هى تجربة فريدة من نوعها ولم يسبق للحياة النيابية المصرية أن شهدت هذه التجربة الناجحة والتى أكدت قدرة المصريين على الحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها ومواجهة جميع التحديات والمؤامرات التى تواجهها داخليا أو خارجياً".

وحيا متحدث الائتلاف، جميع أعضاء المجلس من خارج ائتلاف دعم مصر سواء كانوا من المنتمين للأحزاب أو النواب المستقلين، مشيرًا إلى أن تجربة مجلس النواب منذ انتخاب أعضائه أكدت أن المصالح العليا للبلاد والشعب المصرى ومواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه مصر كانت قاسما مشتركا بين جميع أعضاء البرلمان سواء داخل الأغلبية أو المعاضة.

ودلل حسب الله، على ذلك بأن جميع النواب كانوا مع ضرورة إقرار تشريع جديد للاجراءات الحنائية لتحقيق العدالة الناجزة ولسرعة محاكمة الإرهابيين مع تحقيق ضمانات كاملة وحقيقية للمتهمين والدفاع.

وقال حسب الله، إن هذا التشريع سوف يحظى باهتمام كبير من جميع إعضاء البرلمان خلال عرضه على الجلسات العامة للبرلمان فى دور الانعقاد الحالي، كما دلل على وطنية جميع إعضاء مجلس النواب من خلال الجلسة التاريخية والتى وافق فيها مجلس النواب وبإجماع أعضائه على قانون بناء وترميم الكنائس، مؤكدا أن هذا التشريع لم تجرؤ جميع الأنظمة والحكومات السابقة على الاقتراب منه.

ووجه حسب الله، التحية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لحرصه الحقيقى على تحقيق العدالة وحياده التام خلال إدارته الناجحة لجميع جلسات البرلمان، وحرصه على إقرار قوانين لاتحمل اى عوار دستوري بحكم أنه واحد من كبار أساتذة القانون الدستوري.​