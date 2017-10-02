ضبط عاطلين أحدهما هارب من السجون تخصصًا في الإتجار بالمخدرات والأسلحة بالمقطم

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين أحدهما هارب من السجن وينتحل صفة ضابط شرطة، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وأسلحة نارية وذخائر وكمية من الملابس الأميرية.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة المخدرات، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من إسلام.ع.م "29سنة عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، السابق اتهامه فى قضيتين، الهارب من سجن أبى زعبل خلال أحداث يناير 2011 على ذمة قضية مخدرات، المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، والمدعو أيمن.م.ى "34سنة عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، السابق اتهامه فى قضية مخدرات، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من دائرة قسم شرطة المقطم، سوقا لمزاولة نشاطهما الإجرامي .. وأن الأول يتخذ من معرض سيارات ملكه كائن بالهضبة الوسطى بدائرة قسم شرطة المقطم، ستاراً ومكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع، وأنه ينتحل صفة ضابط.

وعقب تقنين الإجراءات، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، تم إعداد عدة أكمنة بالأماكن، التى يترددان عليها حتى تم ضبطهما، وبحوزتهما 16 كيلو و250 جراما من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش عيار 12مم، و11 طلقة خرطوش من ذات العيار، وطبنجة عيار 9مم، وخزينتان لذات الطبنجة بداخلهما 23 طلقة نارية من ذات العيار، و70 طلقة نارية عيار 7,62×39مم، وطبنجة صوت، و6 جرابات طبنجة، وقيد حديدي، وكارنيه ضابط باسم أحد الأشخاص، وكروت خاصة بذات الضابط تحمل أرقام هواتف المتهم الأول، إضافة إلى 3 هواتف محمولة، و5 عقود لشقق وشاليهات سكنية، و208 آلاف و900 جنيه، و5 سيارات ملاكي ودراجتين ناريتين.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وأقر الأول بانتحاله صفة ضابط لعدم الإفصاح عن شخصيته الحقيقية، وأنه هارب من السجون، وأن الملابس الأميرية المضبوطة معه بقصد إيهام المواطنين بشخصيته المزيفة، وأن السيارات المضبوطة من متحصلات تجارته؛ حيث يستخدمها في نقل وترويج المواد المخدرة...وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.