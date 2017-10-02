الداخلية: ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و69 طربة من مخدر الحشيش

كتب- علاء عمران:

شن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد عمر مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة - ضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 متهمين، بحوزتهم 69 طربة لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون، و11 ألفا و300 قرص من الأقراص المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، و3 قطع أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.