مرور الجيزة تشن حملة انضباطية بميدان مصطفى محمود
مرور الجيزة تشن حملة انضباطية بميدان مصطفى محمود
12:40 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
كتب - محمد شعبان:
شنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء طارق حجاج، اليوم الإثنين، حملة مكبرة بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.
وأسفرت الحملة -تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، عن ضبط 19 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و125 حالة سحب متنوعة.
حُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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