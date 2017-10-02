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مرور الجيزة تشن حملة انضباطية بميدان مصطفى محمود

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مصراوي Masrawy

مرور الجيزة تشن حملة انضباطية بميدان مصطفى محمود

12:40 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

مرور الجيزة تشن حملة انضباطية بميدان مصطفى محمود

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء طارق حجاج، اليوم الإثنين، حملة مكبرة بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وأسفرت الحملة -تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، عن ضبط 19 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و125 حالة سحب متنوعة.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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