مرور الجيزة تشن حملة انضباطية بميدان مصطفى محمود

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء طارق حجاج، اليوم الإثنين، حملة مكبرة بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وأسفرت الحملة -تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، عن ضبط 19 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و125 حالة سحب متنوعة.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.