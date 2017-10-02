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القبض على عصابة "سفروت" لسرقتهم 50 ألف جنيه من داخل سيارة في البساتين

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مصراوي Masrawy

القبض على عصابة "سفروت" لسرقتهم 50 ألف جنيه من داخل سيارة في البساتين

12:38 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، في ضبط ماسح أحذية وسايسان لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بالبساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من "رافت م" 37 سنة، موظف بشركة، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي 50 ألف جنيه من البنك الكائن بشارع النادي الجديد ـ دائرة القسم توجه لكافيه كائن بدائرة القسم وقام بترك المبلغ المالي داخل السيارة ملكه رقم س ص ط 413 والجلوس على الكافية ، وعقب عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي ، ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " محمد ع" وشهرته " سفروت "20 سنة، سايس، و "على أ" 42 سنة، ماسح أحذية، و "سعيد أ" 42 سنة، سايس( جميعهم دون السوابق ).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الزجاج ".

تم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنهم، باستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.

تحرر المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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مصراوي Masrawy

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