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القبض على هارب من سداد غرامات بـ3 ملايين جنيه في الوايلي

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مصراوي Masrawy

القبض على هارب من سداد غرامات بـ3 ملايين جنيه في الوايلي

12:31 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

القبض على هارب من سداد غرامات بـ3 ملايين جنيه في الوايلي

القبض على هارب

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

القى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، القبض على تاجر خضروات هارب من سداد 3ملايين جنيه غرامة بالوايلي.

تعود الواقعة بتمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الوايلي، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط حسن عبد الحميد، تاجر خضروات ومقيم ـ دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 5164 لسنة 2016م الوايلي " مباني " بإجمالي غرامة مستحقة "3.240.000 " .

بمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث بالحكم الصادر ضده أقر به، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله .

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مصراوي Masrawy

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