"سكاتة" تنهي حياة طفلة في بولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات وفاة طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.

وتبين أن والدتها تركتها بمفردها، وتوجهت لإحضار نجلها من الحضانة، وفوجئت بوفاتها عقب عودتا إثر التفاف حبل "سكاتة" حول رقبتها.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.