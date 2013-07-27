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أسرار المكياج الذي زاد من جمال ميساء مغربي!

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أسرار المكياج الذي زاد من جمال ميساء مغربي! أسرار المكياج الذي زاد من جمال ميساء مغربي!

ميساء مغربي نجمة من المغرب، واسمها الحقيقيّ أسماء زويتان. هي ممثلة شاركت في العديد من المسلسلات الخليجية، وعارضة أزياء سابقة، ومقدّمة برامج.
لفتت ميساء نظرنا بجمالها وجاذبيّتها واختيارها الصحيح لألوان المكياج التي تضعها مؤخّراً.
نرى ميساء بشكل مستمرّ في البرامج والمناسبات الراقيّة. وفي كلّ مرّة، تظهر بأسلوب أخّاذ يزيد من جمالها، فما هو السرّ الذي زاد جمالها أكثر من ذي قبل؟
تتمتّع ميساء بجمال عربيّ، تمتدّ جاذبيّتها من بشرتها الحنطيّة العربيّة. ميساء لوزيّة الشكل، وواسعة، تستوعب الكثير من المكياج؛ لكن ليس أيّ نوع من المكياجات، وهذه لعبة اختصاصي التجميل.
لم تكن عيون ميساء واضحة من قبل، إذ نلاحظ أن حاجبيها كانا أرفع من اليوم، فقد اشتغلت على تعريضهما بطريقة طبيعيّة زادت من جمالها.


أمّا عن سرّ مكياج وجمال ميساء، فسنعرضها في هذه الخطوات البسيطة، لتتألّقي على طريقتها:
- استعملي الزيوت الطبيعيّة كلّ ليلة لتكثيف حاجبيك، فجمال العيون بالحواجب العريضة.
- انتبهي لبشرتك، واستعملي غسولاً خاصّاً بنوعها، واستعملي كريمات العناية.
- بالنسبة إلى المكياج، ضعي كريم أساس قريباً من لون بشرتك، لتوحّدي لونها، ولتخفي عيوبها.
- مشّطي حاجبيك إلى الأعلى.
- ضعي ظلالاً معدنيّة ـ برونزيّة، لأنّها تليق كثيراً بالبشرة السمراء.
- ارفعي وجنتيك ببودرة خدود برونزيّة.
- ضعي ملمّع شفاه أو أحمر بلون طبيعيّ زهريّ.

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