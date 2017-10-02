قفزت من الطابق الخامس لرؤية أولادها فسقطت جثة هامدة

كتب - محمد شعبان:

أقدمت ربة منزل على الانتحار من شرفة منزل أسرتها بمنطقة إمبابة؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية.

تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أشارت إلى أن المتوفاة تبلغ من العمر 35 سنة، تعاني من نوبات صرع منذ الصغر، وأحضرها زوجها إلى منزل أسرتها منذ 4 أيام بسبب تدهور حالتها النفسية، وعدم قدرته على رعايتها.

وعن يوم الحادث، أكدت تحريات الرائد محمد المغربي، معاون مباحث إمبابة، أن حالتها النفسية تدهورت لرغبتها في مشاهدة أطفالها، وألقت نفسها من شرفة الشقة بالطابق الخامس، وسقطت جثة هامدة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.