سيدة تقفز من الطابق الثاني هربا من زوجها: "خوفت يموتني"

كتب - محمد شعبان:

شرعت ربة منزل في التخلص من حياتها وألقت نفسها من الطابق الثاني بمنطقة الطالبية؛ هربا من الخلافات الزوجية.

توصلت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية حادة بين سيدة تبلغ من العمر 38 سنة، وزوجها "صاحب مكتب كمبيوتر"، 44 سنة؛ بسبب خلافات زوجية، تطورت إلى مشاجرة، قفزت على إثرها من شرفة الشقة؛ خوفا من إلحاق أي أذى بها، وسقطت على الأرض مصابة بكسر بالقدم اليسر، والفقرة الثانية بالظهر، وتم نقلها إلى مستشفى الهرم.

بسؤال الزوجة، أكدت صحة التحريات، وأرجعت سبب قفزها من الشرفة "كنت خايفة ليموتني"، واتهمت زوجها بالتسبب في إصابتها.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.