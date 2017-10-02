أخبار عاجلة

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

سيدة تقفز من الطابق الثاني هربا من زوجها: "خوفت يموتني"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سيدة تقفز من الطابق الثاني هربا من زوجها: "خوفت يموتني"

12:28 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شرعت ربة منزل في التخلص من حياتها وألقت نفسها من الطابق الثاني بمنطقة الطالبية؛ هربا من الخلافات الزوجية.

توصلت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية حادة بين سيدة تبلغ من العمر 38 سنة، وزوجها "صاحب مكتب كمبيوتر"، 44 سنة؛ بسبب خلافات زوجية، تطورت إلى مشاجرة، قفزت على إثرها من شرفة الشقة؛ خوفا من إلحاق أي أذى بها، وسقطت على الأرض مصابة بكسر بالقدم اليسر، والفقرة الثانية بالظهر، وتم نقلها إلى مستشفى الهرم.

بسؤال الزوجة، أكدت صحة التحريات، وأرجعت سبب قفزها من الشرفة "كنت خايفة ليموتني"، واتهمت زوجها بالتسبب في إصابتها.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مرور الجيزة تشن حملة انضباطية بميدان مصطفى محمود

    أخبار

  • "سكاتة" تنهي حياة طفلة في بولاق الدكرور

    أخبار

  • ضبط شخصين شرعا في سرقة توك توك بالإكراه بشارع فيصل

    أخبار

  • إنقاذ 4 أشخاص من الموت خنقا داخل مصعد مستشفى البدرشين

    أخبار

إعلان

65bed435a1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا