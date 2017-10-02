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التعاون الإسلامي ترحّب بالخجهود المصرية لإنجاز المصالحة الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

التعاون الإسلامي ترحّب بالخجهود المصرية لإنجاز المصالحة الفلسطينية

12:32 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

التعاون الإسلامي ترحّب بالخجهود المصرية لإنجاز المصالحة الفلسطينية

الرياض - (د ب أ):

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالخطوات الإيجابية تجاه تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، بما في ذلك تولي حكومة الوفاق الفلسطينية مسؤولياتها في قطاع غزة، واعتبرت ذلك خطوة مهمة نحو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني.

وثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم الاثنين "الجهود المصرية المتواصلة لإنجاز المصالحة الفلسطينية، ورعايتها الحوار الفلسطيني الشامل لتحقيق الوحدة الوطنية".

وأعرب عن أمله أن تفضي (المصالحة) إلى شراكة سياسية فاعلة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، للمضي قدماً في العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكد استعداد منظمة التعاون الإسلامي المستمر للإسهام في دعم أيّ خطوات من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية, داعياً المجتمع الدولي إلى مساندة جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتوفير سبل نجاحها لما لذلك من دور في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.

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