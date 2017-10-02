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تفكيك مجموعة مرتبطة بـ"داعش" في موسكو

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مصراوي Masrawy

تفكيك مجموعة مرتبطة بـ"داعش" في موسكو

12:16 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

أجهزة الأمن الروسية

موسكو- (أ ف ب ):

أعلنت أجهزة الأمن الروسية الاثنين، أنها فككت في منطقة موسكو مجموعة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية " داعش" كانت تعد لهجمات في واوقفت جميع اعضائها.

وأوضحت المصادر نفسها أنها ضبطت جهازي تفجير يدوي الصنع بشحنة كبيرة وجاهزين للاستخدام وأسلحة وقنابل يدوية خلال العملية دون أن يحدد عدد الموقوفين.

وتابعت في بيان أن "أعضاء الخلية كانوا يخططون لارتكاب أعمال إرهابية على نطاق واسع، من خلال استهداف اماكن تشهد حشودا وبنى تحتية ووسائل نقل".

وأشار الى أن أعضاء المجموعة من القوقاز وكانوا يتلقون اوامرهم من "جهات اجنبية" وينتمون الى "إمارة القوقاز" التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الاسلامية " داعش".

وتعلن السلطات الروسية من حين لآخر احباط محاولات اعتداء. وكانت اعلنت في أغسطس توقيف اربعاء اعضاء مفترضين في تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" كانوا يخططون لاعتداءات انتحارية ضد مراكز تجارية ووسائل للنقل المشترك في موسكو.

في يوليو، أعلن الأمن توقيف سبعة اشخاص من دول آسيا الوسطى اتهمتهم بالتخطيط لاعتداءات في سان بطرسبورغ (شمال غرب).

وعززت روسيا إجراءاتها الأمنية منذ اعتداء مترو سانت بطرسبورغ في 3 إبريل الذي أسفر عن مقتل 16 وإصابة العشرات، فيما قتل المنفذ المفترض للاعتداء أكبر جان جليلوف البالغ 22 عاما، والمتحدر من قرغيزستان.

منذ بدء التدخل الروسي في سوريا في 30 سبتمبر، تلقت موسكو حليفة النظام السوري تهديدات متكررة من تنظيم الدولة الاسلامية وفرع القاعدة في سوريا جبهة فتح الشام، النصرة سابقا.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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