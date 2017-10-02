هذا هو المكان الأنسب للمرأة في السيارة.. ليس بجانب السائق
هذا هو المكان الأنسب للمرأة في السيارة.. ليس بجانب السائق
12:23 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
المكان الأنسب للمرأة في السيارة ليس بجانب السائق..
كتبت- ميرا ماهر:
"يشكل جلوس النساء لقيادة السيارة خطراً" اعتقاد خاطئ لكنه للأسف سائد، مديرة هيئة النقل العام في برلين ترى عكس ذلك، وأن مكان النساء هو خلف المقود وليس بحانب السائق.
قالت "زيجريت نيكوتا" مديرة هيئة المواصلات العامة أن النساء يقدن بشكل ممتاز، وأن نسبة توظيف النساء في الهيئة زادت بنسبة 17 إلى 20%.
ترى "نيكوتا" أن نسبة الأرباح في هيئة المواصلات زادت خلال الـ 7 سنوات الماضية، كما أن عدد المستخدمين يزداد سنة بعد سنة، وصورة النقل العام في برلين تحسنت، وهذا يكفي لإسناد مهمة قيادة المؤسسة إلى امرأة.
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