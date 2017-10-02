هذه الدولة "تحظر" أعياد الميلاد والبكاء في الجنازات

كتب - هشام عواض:

حظرت السلطات في دولة طاجيكستان على المُشيّعين النحيب بصوتٍ عالٍ، أو ارتداء الملابس السوداء في الجنازات.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، قالت لجنة الشؤون الدينية، إن الناس في الجنازات لا يجب أن يقوموت بعادات مثل شد الشعر واللطم ، ولهذا حظرت القوانين استئجار مشيّعين في الجنازات.

وضيق رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، الخناق على السلوكيات التي يعتبرها نموذجًا للإسلام الأصولي. وكانت قد حلقت الشرطة لحى عشرات الآلاف من الرجال، ومنعت أي شخص دون سن الأربعين من الحج إلى مكة المكرمة، وذلك في الدولة التي غالبية سكانها من المسلمين.

وحُظرت الاحتفالات بأعياد ميلاد الأشخاص في عام 2007، بعدما قال رحمن إن بعض العائلات كانت تنفق على الحفلات بما يفوق طاقتها.

وجرى تغريم رجل أربعة آلاف ساماني طاجيكي، أي ما يعادل 455.5 دولار، بعدما التقى هو وبعض من أصدقائه في حانةٍ بالعاصمة دوشنبة، من أجل تناول المشروبات في عيد ميلاد أحدهم، ونشروا صورهم بالحانة على موقع "فيسبوك".