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غرفة نوم لك وله

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غرفة نوم لك وله غرفة نوم لك وله

هل تريدين تحقيق غرفة نوم لا توحي بالأنوثة، ولا بالرجولة المطلقة؟ قد يكون تصميم غرفة النوم الزوجيّة بصورة تتوافق مع شخصيّة زوجك وشخصيّتك أمراً ليس بالسهل. جرّبي اتباع هذه النصائح لإيجاد "لوك" له ولك.
ـ ابدئي بتحقيق هذه الخطوة عن طريق اختيار دعامة أو إطار السرير، وفي هذا الإطار قد تفي الرأسيّة المربّعة بالغرض.
ولتحقيق "اللوك" الذي يُناسب الجنسين، استبدلي التصاميم المزهرة على غطاء السرير والوسائد برسوم ذات لون محايد أو جريء.
ـ حين تزيّنين السرير بـ "الاكسسوارات"، التزمي بالألوان التي لا تبدو أنثويّة. وفي هذا الإطار، يمكنك اختيار مجموعة من شراشف ووسائد الزينة، بألوان الأصفر والخردلي والبرتقاليّ المحروق، التي تجعل غرفة النوم تبدو دافئة، بدون أن تكون مزخرفة.
ـ يواجه الأزواج مشكلة الإضاءة حين يدمجون أشياءهم معاً. ويبدو الأمر غير متناسق حين نشاهد مصباحاً أنثويّاً رقيقاً على تسريحة الرجل الضخمة. ويُمكن تلافي هذا الأمر عن طريق تصميم الإضاءة المناسبة لكما معاً، من خلال اختيار الأشكال الخشبيّة من المكعّبات التي يُمكن إعادة ترتيبها بحيث تغيّرينها إذا مللت من شكلها.
ـ ضعي كرسيّاً مريحاً بحيث يُمكن لكليكما الاسترخاء فيه للقراءة، أو استعيني بكرسيّ دوّار أنيق لإضافة بعدٍ آخر إلى شكل غرفة النوم. ويُمكن وضع وسادة ذات لون حيويّ وبطانيّة تتناسب مع لون السجّادة ومفارش السرير. وهذه اللمسة، وإن بدت حميميّة، لكنّها لن تشي بالأنوثة بالكامل.

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سيدتي