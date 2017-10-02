مرور العاصمة: حجز 27 "توك توك" مخالف بالقاهرة

كتب - فتحي سليمان:

شنت إدارة مرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء متولي مدير المرور، اليوم الاثنين، حملة مرورية مكبرة لضبط المخالفات المرورية، في إطار توجيه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية للمواطنين.

أسفرت الحملات عن تحرير 3472 نموذج 125 مرور و3101 مخالفة كلبش وحجز 27 توك توك و 16 مخالفة مركبات بدون لوحات و 109 مخالفات سير النقل و 475 سحب رخصة و 191 مخالفات دراجات بخارية.

وقالت الادارة العامة لمرور القاهرة ان حملاتها مستمرة تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة لضبط المخالفين المؤثرين ممن يحدثون حالة من الاستياء لدى المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة.