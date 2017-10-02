أخبار عاجلة

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مرور العاصمة: حجز 27 "توك توك" مخالف بالقاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مرور العاصمة: حجز 27 "توك توك" مخالف بالقاهرة

12:10 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

كتب - فتحي سليمان:

شنت إدارة مرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء متولي مدير المرور، اليوم الاثنين، حملة مرورية مكبرة لضبط المخالفات المرورية، في إطار توجيه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية للمواطنين.

أسفرت الحملات عن تحرير 3472 نموذج 125 مرور و3101 مخالفة كلبش وحجز 27 توك توك و 16 مخالفة مركبات بدون لوحات و 109 مخالفات سير النقل و 475 سحب رخصة و 191 مخالفات دراجات بخارية.

وقالت الادارة العامة لمرور القاهرة ان حملاتها مستمرة تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة لضبط المخالفين المؤثرين ممن يحدثون حالة من الاستياء لدى المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي وتحصيل نحو 8 آلاف غرامة خلال 24 ساعة

    أخبار

  • إصابة مجندين إثر حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر

    أخبار

  • تنفيذ 31 ألفا و751 حكما في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة

    أخبار

  • "الأمن العام": ضبط 237 قضية مخدرات وتشكيلين عصابيين و83 متهما هاربا

    أخبار

إعلان

715e1a606f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا