مرور العاصمة: حجز 27 "توك توك" مخالف بالقاهرة
مرور العاصمة: حجز 27 "توك توك" مخالف بالقاهرة
12:10 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
كتب - فتحي سليمان:
شنت إدارة مرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء متولي مدير المرور، اليوم الاثنين، حملة مرورية مكبرة لضبط المخالفات المرورية، في إطار توجيه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية للمواطنين.
أسفرت الحملات عن تحرير 3472 نموذج 125 مرور و3101 مخالفة كلبش وحجز 27 توك توك و 16 مخالفة مركبات بدون لوحات و 109 مخالفات سير النقل و 475 سحب رخصة و 191 مخالفات دراجات بخارية.
وقالت الادارة العامة لمرور القاهرة ان حملاتها مستمرة تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة لضبط المخالفين المؤثرين ممن يحدثون حالة من الاستياء لدى المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي وتحصيل نحو 8 آلاف غرامة خلال 24 ساعة
-
إصابة مجندين إثر حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر
-
تنفيذ 31 ألفا و751 حكما في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة
-
"الأمن العام": ضبط 237 قضية مخدرات وتشكيلين عصابيين و83 متهما هاربا
إعلان
إعلان