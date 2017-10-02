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ضبط 433 طن قمح داخل مطحن قبل بيعها بالسوق السوداء بمنطقة المرج

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مصراوي Masrawy

ضبط 433 طن قمح داخل مطحن قبل بيعها بالسوق السوداء بمنطقة المرج

12:09 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

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كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:
تمكنت مباحث بالقاهرة، اليوم الاثنين، من ضبط 433 طن قمح داخل مطحن قبل بيعها بالسوق السوداء بمنطقة المرج.
وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن مجدي أحمد ،56 سنة، المدير المسئول عن عهدة مطحن بدائرة قسم شرطة روض الفرج يقوم بالتلاعب بأرصدة القمح بالمطحن عمله بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المطحن المشار إليه أمكن ضبطه، وعثر بداخل المطحن على 433.086 طن قمح، أزيد من الرصيد الفعلي المثبت بدفاتر الصادر والوارد.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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