إحالة مدير عام الشئون القانونية بمستشفيات جامعة الزقازيق للمحاكمة

كتب- عمرو علي:

أحالت النيابة الإدارية مدير عام الشئون القانونية بمستشفيات جامعة الزقازيق للمحكمة التأديبية العليا، القضية رقم 171 لسنة 59 قضائية عليا، لارتكابه مخالفات مالية.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن علاء أبو زيد إبراهيم مدير عام الشئون القانونية بمستشفيات جامعة الزقازيق، أصدر القرار رقم 1788 لسنة 2016 بمجازاة المحامي السيد سعيد إبراهيم بخصم ثلاثة أيام من راتبه رغم اختصاص إدارة التفتيش الفني، وفقًا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة لارتكابه مخالفات مالية منصوص عليها بالمادة 2 ج من لائحة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، الصادر بقرار وزير العدل رقم 731/77 والمواد 21، 22، 23، 24 من القانون 47/73 بشأن الإدارات القانونية.