إصابة فتاة سقطت من الدور الرابع في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيبت فتاة بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، بكسر في الجمجمة، إثر سقوطها من مرتفع في منطقة 5000 وحدة بحي الزهور.

استقبل مستشفى بورسعيد العام "الأميري" "منة وليد البودى"، 13 عاما، مصابة بكسر في الجمجمة وحالتها العامة سيئة، بادعاء سقوطها من الدور الرابع.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.