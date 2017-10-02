أخبار عاجلة

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"تسبب في طلاق 3".. ضبط شاب يبتز السيدات على "فيس بوك" بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تسبب في طلاق 3".. ضبط شاب يبتز السيدات على "فيس بوك" بالأقصر

12:15 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

ضبط شاب يبتز السيدات

الأقصر - محمد محروس:

تمكن ضباط مباحث الإنترنت بالتعاون مع مباحث مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، من ضبط شاب متهم بانتحال صفة فتاة على "فيس بوك" وابتزاز السيدات من خلال تركيب صورهن الشخصية على صور لأجساد عارية.

بدأت الواقعة ببلاغ من سيدة لمباحث الإنترنت، يفيد بانتحال شاب صفة فتاة على "فيس بوك" بالحصول على صور شخصية لها وتركيبها من خلال برنامج الفوتشوب على صور لأجساد عارية وتهديدها بفضحها إذا لم تدفع له مبلغ 10 آلاف جنيه فما كان من السيدة إلا أن استجابت له.

وبعد مرور وقت قصير عاود المتهم وطلب منها مبلغا آخر فأخبرت السيدة أسرتها واستجابوا لمطلبه للمرة الثانية حتي يتعرفوا على شخصيته وتبين أنه يدعى "عبدالقادر. ب" 28 سنة، مقيم بقرية حاجر كومير بمركز إسنا لشخص جنوب الأقصر بالذهاب فذهبوا إلى أهله وعقدت جلسة عرفية وتم إنهاء الأمر إلا أنه عاود التهديد مجددا فحررت ضده محضر بشرطة الإنترنت.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم وعثر بحوزته على 45 شريحة اتصالات و4 هواتف محمولة، و35 كارت ميموري لحفظ الصور التي يستخدمها في جرائمه.

وتبين من التحريات إيقاع المتهم بعدد كبير من السيدات وتسببه في طلاق 3 زوجات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حملة لمقاطعة شركات المحمول في كفر الشيخ

    أخبار

  • طلاب بالمنوفية عن المدن الجامعية: "نار".. ومسؤول: "الأسعار زادت"

    أخبار

  • تشييع جثمان أسمن امرأة في العالم.. ومشادات بين أسرتها والصحفيين - صور

    أخبار

  • صور تُظهر تسلق طلاب أسوار مدرسة ابتدائية لحجز المقاعد الأولى بأسيوط

    أخبار

إعلان

8a53766e75.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها

شعبة الدواجن تتوقع زيادة أسعار الدواجن بنسبة 15% خلال الشتاء

شعبة الدواجن تتوقع زيادة أسعار الدواجن بنسبة 15% خلال الشتاء