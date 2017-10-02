"تسبب في طلاق 3".. ضبط شاب يبتز السيدات على "فيس بوك" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تمكن ضباط مباحث الإنترنت بالتعاون مع مباحث مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، من ضبط شاب متهم بانتحال صفة فتاة على "فيس بوك" وابتزاز السيدات من خلال تركيب صورهن الشخصية على صور لأجساد عارية.

بدأت الواقعة ببلاغ من سيدة لمباحث الإنترنت، يفيد بانتحال شاب صفة فتاة على "فيس بوك" بالحصول على صور شخصية لها وتركيبها من خلال برنامج الفوتشوب على صور لأجساد عارية وتهديدها بفضحها إذا لم تدفع له مبلغ 10 آلاف جنيه فما كان من السيدة إلا أن استجابت له.

وبعد مرور وقت قصير عاود المتهم وطلب منها مبلغا آخر فأخبرت السيدة أسرتها واستجابوا لمطلبه للمرة الثانية حتي يتعرفوا على شخصيته وتبين أنه يدعى "عبدالقادر. ب" 28 سنة، مقيم بقرية حاجر كومير بمركز إسنا لشخص جنوب الأقصر بالذهاب فذهبوا إلى أهله وعقدت جلسة عرفية وتم إنهاء الأمر إلا أنه عاود التهديد مجددا فحررت ضده محضر بشرطة الإنترنت.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم وعثر بحوزته على 45 شريحة اتصالات و4 هواتف محمولة، و35 كارت ميموري لحفظ الصور التي يستخدمها في جرائمه.

وتبين من التحريات إيقاع المتهم بعدد كبير من السيدات وتسببه في طلاق 3 زوجات.